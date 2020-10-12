تخفيض اجور الدراسة في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان

2020/10/12 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تخفيض اجور الدراسة وفق نظام الباراليل والمسائية.

وعقد مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه الاعتيادي برئاسة وزير التعليم آرام قادر لمناقشة الاوضاع في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان وكيفية ادارة العام الدراسي الجديد 2020 -2021.

وقرر مجلس وزارة التعليم العالي خلال الاجتماع تخفيض اجور الدراسة وفق نظام الباراليل والمسائية في الجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 45%، ويشمل هذا القرار الدراسة في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وقال وزير التعليم العالي خلال الاجتماع: ان هذا القرار يراعي الاوضاع المالية للمواطنين ويهدف الى توفير فرص اكبر للدراسة تطوير قابليات الشباب في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص ‌

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