اعلام العتبة العباسية: وفرنا البث الفضائي المجاني لعشرات القنوات خلال

2020/10/12 | 22:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم إعلام العتبة العبّاسية

المقدّسة، اليوم الاثنين، أنّ عشرات

القنوات الفضائيّة من داخل العراق

وخارجه، قد استفادت من تردّد البثّ

الفضائيّ الذي وفّره القسمُ مجّاناً

بدون لوغو.

وقال معاونُ رئيس ال

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