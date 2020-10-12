2020/10/12 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: ورقة الإصلاح البيضاء التي قدّمناها للقوى السياسية هي مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد

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