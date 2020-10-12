2020/10/12 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الورقة البيضاء التي أعلن عنها الرئيس الكاظمي تتضمن خطط واستراتيجيات لمواجهة التحديات

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