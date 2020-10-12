الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن تاثير المواسم على انتشار كورونا في العراق

2020/10/12 | 22:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حسم عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، الاثنين، الجدل حيال تاثير المواسم على انتشار فيروس كورونا في العراق.

وقال العميري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “انتشار كورونا في العراق لايعتمد بالاساس على المواسم الاربعة والحديث بانه ربما تزداد في فصل دون اخر غير صحيح لافتا الى ان العامل الاساسي في ارتفاع معدلات الاصابة او انخفاضها هو الالتزام بالاجراءات الوقائية وليس امر اخر”.

واضاف، ان “الفرق بين الشتاء وبقية المواسم هو في زيادة معدلات الاشتباه لان اعراض انفلونزا تكون شبييه باعراض الكورونا لكن في المجمل يمكن ان ترى ارتفاع كبير في الاصابات بالصيف وانخفاض في الشتاء والعكس صحيح لان العامل المؤثر هو مدى تطبيق الاهالي لاجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي”.

وكانت معدلات الاصابة بفيروس كورونا شهدت في الاسابيع الماضية ارتفاع واضح تراوحت بين 4-5 اصابة يوميا ما اثار القلق بان يكون الشتاء بواية لاترتفاع اعلى بكثير”.انتهى 25 ف

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