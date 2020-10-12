الكاظمي: ورقة الإصلاح البيضاء مشروع حل لأزمة العراق الاقتصادية

2020/10/12 | 22:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع الكتل السياسية اجتماعاً لمناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية.وقال مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "إن ورقة الإصلاح البيضاء التي …

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