2020/10/12 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اختبارات أن بروتين بشري يمكنه منع التهاب وتلف الرئة بسبب الإنفلونزا، ولكنه غير قادر على تحييد الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يوقف تلف الرئة".. هل وجدنا "الحل الطبيعي" لمواجهة كورونا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يوقف تلف الرئة".. هل وجدنا "الحل الطبيعي" لمواجهة كورونا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).