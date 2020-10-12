الصحة العالمية تحذر من مناعة القطيع وتفه بغير الاخلاقي

2020/10/12 | 22:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، من مغبة ترك فيروس كورونا المستجد يتفشى على أمل الوصول إلى ما يسمى مناعة القطيع، واصفا هذا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

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