10 ألعاب لن تعمل على منصة بلاي ستيشن 5

2020/10/12 | 22:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} تقول سوني إن الغالبية العظمى من الألعاب المتوفرة على بلاي ستيشن 4 والتي تزيد عن 4000 لعبة ستكون قابلة للتشغيل على منصة بلاي ستيشن 5 المنتظرة.

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