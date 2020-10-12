الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي وملف النازحين اهم ما تحدثا فيه

2020/10/12 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء اليوم الموافق 12 اكتوبر 2020.وجرى خلال الاتصال بحث مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي .وبحث الجانبان …

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