 ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوق الشيوخ

2020/10/12 | 22:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن ضبط اكثر من طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية ، ضبطت اكثر من […]

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