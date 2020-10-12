2020/10/12 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التربية : تُوَفِّرُ المستلزمات اللوجستية لإنجاح امتحانات الدور الثاني
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أعلنت وزارة التربية ، اليوم الاثنين ، توفيرها جميع مستلزمات إنجاح امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بالاضافة الى السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 - 2020 التي انطلقت اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب أحمد الكناني: اتفاق سنجار تم الترتيب له منذ 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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