حرب: قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى الاغلبية البسيطة

2020/10/12 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبير قانوني، اليوم الاثنين، ان الخلاف بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بسيط وليس صعبا.

وقال الخبير القانوني طارق حرب لـPUKmedia: ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وانهاء الاشكال القضائي بعد نقص العضوية في المحكمة هو يسير وسهل لانه يحتاج الى الاغلبية البسيطة اي تصويت 83 نأئباً فقط ولكن ذلك يصطدم مع رغبة بعض النواب الذين لايحبذون التعديل لكي لايتم اجراء انتخابات مبكرة ولكي لا يتم التصديق على نتائج الانتخابات وبالتالي لايتم اجراء انتخابات مبكرة.

واضاف لذا اختلفت الاراء، منهم من يؤيد تشريع قانون المحكمة الاتحادية الوارد بالدستور وعدم تعديل قانون المحكمة النافذ لكي يصطدم ذلك بالحاجة الى موافقة الثلثين اي موافقة 220 نائباً كعدد مطلوب دستورياً للموافقة، ومن الصعوبة الوصول الى هذا العدد للتصويت على قانون المحكمة المذكور، فلا انتخابات مبكرة لعدم وجود قانون جديد للمحكمة.



وهذا ما يريده من يقف امام الانتخابات المبكرة ويرفض تعديل قانون المحكمة النافذ الذي يحتاج الى اغلبيه بسيطة.

واوضح: هناك اختلاف حول صفة المرشح الجديد هل هو قاض؟ ام خبير فقه اسلامي؟ ام فقيه قانون؟، كما ورد في الدستور للمحكمة الجديدة.



لان الخلاف هذا سيعرقل الانتخابات المبكرة.



في حين كان من اللازم تحديده بالقاضي لحين صدور قانون المحكمة الجديد.

وقال حرب: هناك اختلاف حول الجهة التي تتولى الترشيح هل هي مجلس القضاء؟ ام جهة اخرى، اذا علمنا ان المحكمة الجديدة يجب ان تضم قضاة وخبراء فقه اسلامي وفقهاء قانون وليس قضاء فقط لاجل الوقوف امام الانتخابات المبكرة.

واشار الى انه في حالة الاتفاق على تعديل قانون المحكمة فأن الخلاف الذي سيثار وهو اختلاف في تحديد الجهه التي توافق على المرشح وهل هي مرسوم جمهوري فقط ام تصويت من البرلمان؟.



لغرض الوقوف امام الانتخابات المبكرة.

واضاف: ومن ذلك نلاحظ كيف يتم الوقوف امام اجراء انتخابات مبكرة بما ذكرناه سابقاً فالخير كل الخير في تعديل قانون المحكمة الحالي الامر 30 لسنة 2005 لاحتياج تشريعه الى الاغلبية البسيطة فقط لاسيما وان هذه مؤقتة لحين تشريع قانون كامل جديد لهذه المحكمة هو قانون المحكمة الذي سيصدر طبقاً للمادة 92 من الدستور لان صدور القانون الجديد سيلغي قانون المحكمة السابق.

PUKmedia خاص

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