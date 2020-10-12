عملية مشتركة للجيش والحشد في 6 مناطق بأعالي الفرات

2020/10/12 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت قوات من الجيش و الحشد الشعبي، الإثنين، عملية أمنية بحثا عن مطلوبين في محافظة الأنبار.



وذكرت مديرية اعلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020)، ان "قوة مشتركة من أعالي الفرات الفوج( الأول والثاني ) والغربية الاول والقائم الاول التابعة للحشد الشعبي مع قوة من لواء 32 بالجيش العراقي خرجت للبحث والتفتيش عن مطلوبين في مناطق (غابة مناخ، وبنيان سحالي، وضايع، والكعرة وعود العبد وقاعد سعد)".

واضاف ان "القوة المشتركة قامت بتفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين فيها".

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