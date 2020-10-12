الصحة تتكفل بعلاج طالب متفوق في ذي قار

2020/10/12 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب عن محافظة ذي قار صادق السليطي ، اليوم الاثنين ، عن تكفل وزارة الصحة بعلاج الطالب المتفوق علي سعد نعيم الذي يعاني من مرض السحايا وشلل في الاطراف السفلى.وقال بيان صادر عن السليطي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير الصحة حسن التميمي التقى الطالب علي سعد […]

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