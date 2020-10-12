اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية في كربلاء

2020/10/12 | 23:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 92 مطلوبا للقضاء بتهم ارهابية وجنائية .وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب “.[…]

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