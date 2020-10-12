محافظ كربلاء: شيوخ عشائر العراق افشلوا مخططات حاكها الأعداء في تقسيم المجتمع

2020/10/12 | 23:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، إن شيوخ عشائر العراق افشلوا مخططات حاكها الأعداء في تقسيم المجتمع العراقي على اساس طائفي أو قومي .وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته التجمع العشائري الذي اقامته عشيرة بني حسن في ديوانها في النجف […]

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