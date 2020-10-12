سائرون يعلق بشأن حظوظ المستقلين في الانتخابات المقبلة

2020/10/12 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال تحالف سائرون، الأثنين، إن حظوظ المستقلين سترتفع في الانتخابات المقبلة، بعد ان كانت الأحزاب الكبيرة تستأثر بها باعتماد الدائرة الواحدة.

وذكر النائب عن التحالف، صادق السليطي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، إن "جميع الانتخابات التي جرت هي انتخابات محافظة بدائرة واحدة وكانت الأحزاب الكبيرة تستأثر بها، لذلك نحن تقدمنا خطوة من خلال تصغير الدائرة إلى دائرة وسطية، وبالتالي فإن حظوظ المستقلين سترتفع على اعتبار أن الانتخابات السابقة كانت فائدتها للأحزاب والكتل الكبيرة".

وأضاف السليطي، أن "مجلس النواب سينتهي من الخطوة الأولى بإكمال جداول الانتخابات، لكي تعمل المفوضية على تنظيم الدوائر الانتخابية"، مبينا أن "قانون المحكمة الاتحادية، سيشرع خلال الأيام المقبلة".

وأشار النائب، إلى أن "الحلقة التي لم تستكمل في قانون الانتخابات هي إكمال جداول انتخابات مجلس النواب، وأجل هذا الموضوع من عام 2019 وسيمضي عليه عشرة أشهر ولم يحسم".

وأوضح السليطي، أنه "لم يتم الاتفاق بشكل كامل بين الكتل السياسية، حيث إن ما حصل في الجلسة الأخيرة، هو الاتفاق على طرح من بعض الكتل وإن إنهاء الموضوع ربما سيتم بالتصويت العددي".

وتابع النائب، أن "بعض الكتل لا يروق لها التقسيم على مستوى 83 مقعدا نيابيا، وتطمح بأن تكون الدوائر النيابية، كتقسيم متعدد أقل من هذا التقسيم، وقد طرحت في مجلس النواب تقسيمها الذي يقسم أغلب المحافظات إلى دائرتين، لكنه فشل بالتصويت العددي لمجلس النواب".

وأكد أن "استمر اختلاف الكتل السياسية وعدم الاتفاق على رأي موحد، فأن الحاكم هو التصويت العددي في مجلس النواب، وهذا ما جرى في الجلسة الأخيرة".

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