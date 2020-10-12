مصر.. اكتشاف كنوز فرعونية جديدة (صور)

2020/10/12 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت البعثة الأثرية المصرية، اكتشاف كنوز فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام داخل تابوت جحوتي إم حتب الذي عثر عليه الأسبوع الماضي في مدينة الغريفة المصرية.

وقال رئيس البعثة، مصطفى وزيري، أنه عثر على مجموعة من التمائم، وهي عبارة عن جعران القلب وجعران مجنح وتميمة على هيئة رأس حتحور وتمائم أخرى تمثل أبناء حورس الأربعة، داخل تابوت كبير كهنة الإله جحوتي.

وأضاف وزيري، أن عمليات الحفر والتنقيب أثمرت بالعثور على بئر آخر للدفن بعمق 10 أمتار، يحوي نيشات مقطوعة في الصخر ومبطنة بألواح حجرية، وستقوم البعثة باكتشاف ما بداخله.

وتستمر أعمال الحفر في الغريفة بتونا الجبل في محافظة المنيا للكشف عن المزيد من الآثار.

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