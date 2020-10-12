"لا آليات جديدة لتسديد المستحقات".. تفاصيل زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني إلى العراق

2020/10/12 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، إن بغداد وطهران اتفقتا على "آلية" لتسديد الديون الإيرانية المستحقة على العراق، والتي تعيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تسديدها منذ سنوات، لكن مصدرا حكوميا عراقيا نفى لموقع "الحرة" هذه الأنباء وقال إن "الآلية الجديدة هي نفسها الآلية المستخدمة لسداد الديون الإيرانية منذ سنوات".

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