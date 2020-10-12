الحشد الشعبي: مرقد المهندس مؤمن بالكامل وتحقيق في العثور على صواعق قريبة

2020/10/12 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد الشعبي

العثور على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب من روضة الشهيد ابو مهدي المهندس بالنجف

عثرت قوة من اللواء الثاني الحشد الشعبي مع امن الحشد، الاثنين، على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب عن محيط روضة القائد الشهيد (#ابو_مهدي_المهندس) في وادي السلام بالنجف الاشرف.

ويجري التحقيق حاليا بالتعاون مع الاجهزة الامنية في المدينة المقدسة لمعرفة مصدر هذه المواد التي من المحتمل ان تستخدم في صناعة العبوات الناسفة المحلية الصنع.

ويطمئن الحشد الشعبي بأن روضة القائد الشهيد مؤمنة بالكامل من قبل قوة امنية من ابناء الحشد الشعبي.

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