الحشد الشعبي يعلن العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر المهندس

2020/10/12 | 23:35 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر ابو مهدي المهندس.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء الثاني الحشد الشعبي مع امن الحشد عثرت، اليوم، على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب عن محيط روضة القائد الشهيد ابو مهدي المهندس في وادي السلام بالنجف الاشرف".

واضاف انه "يجري التحقيق حاليا بالتعاون مع الاجهزة الامنية في المدينة المقدسة لمعرفة مصدر هذه المواد التي من المحتمل ان تستخدم في صناعة العبوات الناسفة المحلية الصنع".واوضح، ان "الحشد الشعبي يطمئن بأن روضة القائد الشهيد مؤمنة بالكامل من قبل قوة امنية من ابناء الحشد الشعبي".





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