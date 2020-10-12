الحشد يعلن العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر المهندس (صور)

2020/10/12 | 23:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر ابو مهدي المهندس.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الثاني الحشد الشعبي مع امن الحشد عثرت، اليوم، على 10 صواعق لقنابر هاون بالقرب عن محيط روضة القائد الشهيد ابو مهدي المهندس في وادي السلام بالنجف الاشرف”، مبينا انه “يجري التحقيق حاليا بالتعاون مع الاجهزة الامنية في المدينة المقدسة لمعرفة مصدر هذه المواد التي من المحتمل ان تستخدم في صناعة العبوات الناسفة المحلية الصنع”.

واكد، ان “الحشد الشعبي يطمئن بأن روضة القائد الشهيد مؤمنة بالكامل من قبل قوة امنية من ابناء الحشد الشعبي”.

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