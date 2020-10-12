2020/10/12 | 23:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم آبل بأكثر من 6 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب إطلاق محتمل لجهاز "آيفون 12".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث..سهم آبل يرتفع 6% بالختام مع ترقب إصدار "آيفون 12") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث..سهم آبل يرتفع 6% بالختام مع ترقب إصدار "آيفون 12") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).