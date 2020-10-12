محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

2020/10/12 | 23:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع متابعة محادثات التحفيز.

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