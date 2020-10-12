الصحة العالمية تحدد موعد التوصل إلى لقاح ضد كورونا

2020/10/12 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأثنين، قرب التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، مبينة انها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، وبانتظار لقاحات أخرى.

وذكر المدير العام للمنظمة الدولية، تيدروس جيبريسوس، خلال قمة إفريقيا التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز عبر الإنترنت، اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، إن التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا بات قريبا، وتوقع أن يكون اللقاح جاهزا أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وشدد جيبريسوس، على أهمية استخدام أساليب الوقاية اللازمة، وعلى اتباع الإجراءات الصحية الموصي بها للتغلب على هذه الجائحة.

وأكد المدير العام، أن تجاهل هذه الإجراءات، يساهم في بقاء فيروس كورونا لوقت طويل معنا.

وأفادت المنظمة بأنها تقوم بدراسة 9 لقاحات موجودة لديها، وانها بانتظار لقاحات أخرى.

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