دي بروين يغادر معسكر منتخب بلجيكا مصابًا

2020/10/12 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} ترك صانع الألعاب الرائع كيفين دي بروين معسكر منتخب بلاده، بلجيكا عائدًا إلى فريقه مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

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