الإعلام الأمني ينفي تحرك قوات للحشد الشعبي الى كركوك

2020/10/12 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت خلية الإعلام الأمني تحرك قطعات من الحشد الشعبي إلى كركوك..يتبع

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