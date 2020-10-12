الإعلام الأمني توضح بعد أنباء تحرك الحشد نحو كركوك

2020/10/12 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اوضحت خلية الاعلام الامني، الاثنين، حقيقة تحرك قطعات عسكرية مِن قوات الحشد الى محافظة كركوك.





وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تشرين الاول 2020)، انه "تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا غير دقيق عّن تحرك قطعات مِن الحشد الى كركوك ونبين ان جميع حركة القطعات العسكرية تتم مِن خلال قيادة العمليات المشتركة حصراً".

وأكدت الخلية انه "لاصحة للشائعات التي نشرت".

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