الإعلام الأمني يوضح حقيقة تحرك قطعات من الحشد الشعبي الى كركوك

2020/10/13 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تحرك قطعات من الحشد الشعبي الى محافظة كركوك، مؤكدة ان حركة القطعات العسكرية تتم من خلال قيادة العمليات المشتركة حصرا.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (12 تشرين الأول 2020)، ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا غير دقيق عن تحرك قطعات من الحشد الى كركوك".

وأضافت، ان "جميع حركة القطعات العسكرية تتم من خلال قيادة العمليات المشتركة حصرا"، مؤكدة انه "لا صحة للشائعات التي نشرت".

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