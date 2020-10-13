الكاظمي: مبادرة (توظيف) خطوة باتجاه تفعيل الاجراءات العادلة

2020/10/13 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأثنين، ان مبادرة "توظيف" خطوة باتجاه تفعيل الاجراءات العادلة والنزيهة والعلمية في التوظيف، بعيدا عن المحسوبية والفساد والاستثمار السياسي في الوظائف.

وكتب الكاظمي، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (12 تشرين الأول 2020): "دعمنا مبادرة (توظيف) لتوفير فرص العمل لشبابنا، وهي خطوة باتجاه تفعيل الاجراءات العادلة والنزيهة والعلمية في التوظيف عبر مجلس الخدمة الاتحادي ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بعيدا عن المحسوبية والفساد والاستثمار السياسي في الوظائف".

وفي وقت سابق من اليوم الأثنين، أوضح كل من رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، والمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة "توظيف" التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الخريجين وأصحاب المهارات بالحصول على عمل في القطاعين العام والخاص.

وذكر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود محمد عبد، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، إن "مجلس الخدمة سيؤسس من خلال مبادرة توظيف قاعدة بيانات لأعداد المطالبين بفرص العمل"، مبينا أن "المعنيين عملوا منذ أكثر من أسبوعين لإخراج مبادرة توظيف بأفضل صورة".

وأضاف عبد، أن "من مخرجات مبادرة توظيف التوجه نحو القطاع الخاص، فضلا عن حصر التسرب الوظيفي"، لافتا إلى أن "هنالك توجيها بضرورة إكمال قاعدة بيانات الموظفين".

أما وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، فقد أكد دعمه لمبادرة توظيف، مشددا على "ضرورة الالتزام بالقوانين في عملية التوظيف ومنح الأولوية للعاطلين"، مشيرا إلى أن "هنالك أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل يحملون شهادات عليا".

ولفت الركابي، إلى أن "الحكومة تواجه الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل بسبب سياسة التوظيف غير الممنهجة"، مضيفا أن "مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له تأثير على سياسة التوظيف".

وبشأن مبادرة "توظيف" أيضا قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن "العامل البشري لم يتدخل بعملية ملء الاستمارة في مبادرة توظيف"، مؤكدا أن "مبادرة توظيف جاءت لتفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي".

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأثنين اطلاق منصة "توظيف" لمساعدة الخريجين وأصحاب المهارات بالحصول على عمل في القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في بيان قالت فيه "اطلقت الحكومة العراقية اليوم وبالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي منصة «توظيف» لمساعدة الخريجين وأصحاب المهارات الحصول على عمل".

وأوضح البيان: "تهدف المنصة إلى توفير تفاصيل وقدرات ومهارات الباحثين عن فرص عمل من الشباب وأصحاب المهارات للجهات المسؤولة عن التعيينات في القطاعين العام والخاص والربط بين جهات التوظيف وبين الباحثين عن عمل".

وأضاف: للمزيد من التفاصيل وللتسجيل يرجى زيارة موقع المنصة على الانترنت: https://tawtheef.gov.iq/

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