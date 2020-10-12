شيماء لم تكن وحدها.. هل أنهت الجزائر الجدل القائم حول عقوبة الإعدام؟

2020/10/13 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، بأن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام.

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