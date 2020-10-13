الكاظمي يأمر بفتح تحقيق في أسباب القسوة خلال رفع تجاوزات في الجادرية

2020/10/13 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} امر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في أسباب "القسوة التي مورست في إجراءات التخلية القسرية التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية" ببغداد.

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