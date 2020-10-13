شرطة كربلاء تكشف حقيقة إنسحاب حمايات المصارف بأمر من قائدها

2020/10/13 | 00:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، حقيقة إنسحاب حماية المصارف في المحافظة بأمر من قائدها احمد علي زويني.

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