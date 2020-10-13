بالصور.. الحشد الشعبي يعلن العثور على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر المهندس

2020/10/13 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، العثور

على ١٠ صواعق لقنابر هاون قرب قبر ابو

مهدي المهندس.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، ان "قوة من

اللواء الثاني الحشد الشعبي مع امن

الحشد عثر

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