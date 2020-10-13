الكاظمي يوجه بالتحقيق في الأحداث التي رافقت رفع التجاوزات بالجادرية

2020/10/13 | 00:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بالتحقيق في الاحداث التي رافقت حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملا طلال في تدوينة تابعها "ناس"، (12 تشرين أول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء يأمر بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست في إجراءات التخلية القسرية التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية".

وأضاف أن الكاظمي "أمر بعدم التعسف في تنفيذ القانون وأن تكون كرامة المواطن هي الأولوية لدى الجهات التنفيذية".

ووصل أمين بغداد منهل الحبوبي، الاثنين، إلى منطقة الجادرية التي شهدت صباح اليوم اعتداء ضابط على سيدة أثناء حملة لإزالة التجاوزات.

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