تفاصيل صادمة لفضيحة دعم الإخوان والجزيرة كشفتها تسريبات كلينتون – فيديو

2020/10/13 | 00:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف توم حرب، مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي للديمقراطية، تفاصيل تسريب وثائق من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق.وتابع حرب خلال لقاء صحفي «الوثائق كشفت تخطيطا مشتركا من قبل كلينتون وجماعة الإخوان لقلب أنظمة حكم وزعزعة أمن الدول العربية، فضلا عن إطلاق قناة الجزيرة القطرية لضرب المنطقة»، مشيرا إلى أن […]

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