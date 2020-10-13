يسرا البريطانية (21) - احمد جمعة

2020/10/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة ( 9 )مع اشتداد رياح الشمال الساخنة المنذرة بموجة عاتية من السعال، مضت الساعات التالية على وصولها أربيل العاصمة تتأمل الشوارع والطرقات التي كانت تعج بالحركة، فوجئت بالمناخ الدافئ والغبار وزحمة المشاة والسيارات، في البداية اكتفت بتأمل الأمكنة والبشر ورأت الوجوه المنتشرة في أربيل لا تختلف عن الوجوه التي اعتادتها في الزبير والبصرة وبغداد، شعرت بارتياح لوصولها لبناية قديمة الطراز تطل على الشارع الع ......





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