على طريق المنفى! - طه رشيد

2020/10/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طه_رشيد حين قررت صيف عام ١-;-٩-;-٧-;-٨-;- أن أترك العراق قسرا، نتيجة الهجمة الفاشية للبعث المنحل على الحركة الوطنية، والشيوعية بشكل خاص، حاولت أن أجد طريقا لمساعدتي في حياتي الجديدة ( لم أعلم أنها ستكون سفرتي الأولى والأخيرة خارج العراق !)، فوجدت الصديق الشاعر والكاتب حميد الخاقاني( مقيم في المانيا )ليدلني على رفيق حميم له، وهو الصحفي الرائد الراحل فائق بطي الذي استجاب لطلب الخاقاني من اجل مسا ......





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