ديوان رئاسة الجمهورية ينفي تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الجادرية

2020/10/13 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح..

ينفي ديوان رئاسة الجمهورية ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية.

واننا في الوقت الذي نرفض فيه هذه الشائعات المغرضة، ندرك جيدا ان الراي العام الوطني بمستوى الوعي والدراية الكافية بما يقوم به الذباب الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي من بث اخبار مزيفة تهدف الى اثارة نعرات وتمس السلم الأهلي والاجتماعي.

وندعو الجهات المسؤولة الى اتخاذ ما يلزم ضد من يروج خطاب الكراهية والتحريض وتهديد السلم والامن المجتمعي.

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