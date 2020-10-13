نفط البصرة: صندوق الرميلة للمنافع المجتمعية يقدم جهاز مفراس متطوراً لمستشفى الصدر التعليمي

2020/10/13 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت شركة نفط البصرة، ومن خلال مشغّل حقل الرميلة، اليوم الإثنين، انتهاء اعمال التشغيل والتدريب لجهاز التصوير المقطعي (المفراس CT Scanner) لصالح دائرة صحة البصرة، مركز البصرة للعلاج الاشعاعي في مستشفى الصدر التعليمي.

وذكرت الشركة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "ذلك يأتي بهدف تعزيز قدرة المركز على تشخيص حالات مرضية مثل السكتات الدماغية وحالات السرطان واصابات العظام واصابات اعضاء الجسم الداخلية و مشاكل تدفق الدم"، مضيفة أن "ان هذا الجهاز متطور جداً على مستوى العالم لتشخيص حالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ايضاً". وأشارت إلى أن "نصب هذا الجهاز تولاه فنيون عراقيون متخصصون من شركة الإتقان وهم الوكلاء الرسميون لشركة سيمنز للأجهزة والمعدات الطبية في العراق"، مبينة أن "تجهيز ونصب هذا الجهاز، الذي يُعتقد بانه الاكثر تقدماً على مستوى العراق، قد تحقق بفضل صندوق الرميلة للمنافع المجتمعية، وهو صندوق تمويل تم تأسيسه للمساعدة في التعاطي مع الاحتياجات الملحة للسكان الذين يعيشون داخل حقل الرميلة او بالقرب منه".

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