2020/10/13 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةأمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست باجراءات رفع التجاوزات في منطقة الجادرية ببغداد.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في تغريدة له على "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست في إجراءات التخلية القسرية التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية".واضاف، ان "الكاظمي أمر ايضا بعدم التعسف في تنفيذ القانون وأن تكون كرامة المواطن هي الأولوية لدى الجهات التنفيذية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي⁩ يأمر بفتح تحقيق في الاحداث التي رافقت رفع التجاوزات بالجادرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي⁩ يأمر بفتح تحقيق في الاحداث التي رافقت رفع التجاوزات بالجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).