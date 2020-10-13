2020/10/13 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان حتفهما في ولاية لويزيانا، فيما تعرض أكثر من 200 ألف مشترك في ثلاث ولايات لانقطاع الكهرباء جراء الإعصار "دلتا" الذي يضرب مناطق في وسط الأطلسي وشمال شرق الولايات المتحدة منذ أيام

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