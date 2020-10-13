2020/10/13 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

نفى ديوان رئاسة الجمهورية، تدخل الفوج الرئاسي بحادثة الاعتداء على امرأة في منطقة الجادرية ببغداد.

وذكر ديوان رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه ينفي ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الاعتداء على امرأة في الجادرية.

واضاف: اننا في الوقت الذي نرفض فيه هذه الشائعات المغرضة، ندرك جيدا ان الراي العام الوطني بمستوى الوعي والدراية الكافية بما يقوم به الذباب الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي من بث اخبار مزيفة تهدف الى اثارة نعرات وتمس السلم الأهلي والاجتماعي.

ودعا ديوان رئاسة الجمهورية، الجهات المسؤولة الى اتخاذ ما يلزم ضد من يروج خطاب الكراهية والتحريض وتهديد السلم والامن المجتمعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تنفي تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الجادرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تنفي تدخل الفوج الرئاسي في حادثة الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).