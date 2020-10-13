عودة القيود المشددة في انكلترا وانذار في فرنسا لاحتواء كوفيد-19

2020/10/13 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬انكلترا‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬الاكتظاظ،‭ ‬رفعت‭ ‬السلطات‭ ‬الاثنين‭ ‬مستوى‭ ‬التدابير‭ ‬لمكافحة‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أطلقت‭ ‬الصين‭ ‬حملة‭ ‬فحوص‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ساحلية‭ ‬كبيرة‭.‬ في‭ ‬مواجهة‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬الوباء‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬انكلترا،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬إغلاق‭ ‬الحانات‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬ميدانية‭ […]

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