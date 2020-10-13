اللواء عبدالقادر يروي لـ(الزمان) دور المدفعية المصرية في حرب اكتوبر

2020/10/13 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة الدروس‭ ‬التي‭ ‬استفدتها‭ ‬من‭ ‬دراستي‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الحربية‭ ‬مكنتني‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مدفعية‭ ‬العدو‭ ‬رغم‭ ‬نقص‭ ‬الإمكانيات‭ .- ‬مصر‭ ‬كانت‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬الثغرة‭ ‬لولا‭ ‬تهديد‭ ‬كيسنجر‭ ‬بالتدخل‭ ‬المباشر‭ .‬ حفلت‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأسلحة‭ ‬وروى‭ ‬يعد‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ […]

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