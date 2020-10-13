2020/10/13 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبدالحق بن رحمون أبرز مؤخرا رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، أن «موقف المغرب في جلسات الحوار الليبي واضحة» مضيفا أنها تتمثل بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول. وفي تصريح إعلامي أكد المسؤول الدبلوماسي، أن أي «تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال إفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب:أي تدخُل في ليبيا ينعكسُ علينا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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