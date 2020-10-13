2020/10/13 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ أبرز‭ ‬مؤخرا‭ ‬رئيس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية،‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬الحوار‭ ‬الليبي‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬تتمثل‭ ‬بدعم‭ ‬الليبيين‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬حلول‭. ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬إعلامي‭ ‬أكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تدخل‭ ‬خارجي‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الليبي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والمغرب،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتنامي‭ ‬نشاط‭ ‬الجماعات‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب:أي تدخُل في ليبيا ينعكسُ علينا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب:أي تدخُل في ليبيا ينعكسُ علينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).