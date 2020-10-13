الحكومة العراقية تطلق منصة “التوظيف” لتوفير فرص العمل + الرابط

2020/10/13 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت الحكومة العراقية وبالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي عن إطلاق منصة “توظيف” امام الباحثين عن العمل من الخريجين وممن لهم مهارات وقدرات مهنية.سيكون التقديم إلكترونيا و يجب ان تكون المعلومات متطابقة مع الاوراق الثبوتية للفرد و يقدم مرة واحدة فقط.وتأتي هذه الخطوة للقضاء على البطالة و توفير فرص العمل للشباب في جميع […]

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