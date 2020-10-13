حزب الكادحين وعداؤه لليسراوية - وديع السرغيني

2020/10/13 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وديع_السرغيني في خضم النقاش الدائر في صفوف حركة اليسار المغربي حول ضرورة بناء الحزب السياسي المؤهل لقيادة تغيير شامل يخدم مصلحة الفقراء وعموم الكادحين المغاربة، تقدم العديد من المناضلين برأيهم في الموضوع، بعضهم منظم في حزب أو تيار أو مجموعة سياسية، والبعض الآخر مستقل برأيه وتصوره في الموضوع.ولعل أبرز المجموعات التي أدلت بتصورها هي المجموعة المرتبطة بحزب "النهج الديمقراطي"، والتي ما فتئت تدّعي كونها تشكل نوع ......





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