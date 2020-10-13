طبيب ترامب يصدر بيانا بشأن نتيجة فحصه للكشف عن كورونا

2020/10/13 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، الإثنين، إن نتائج فحوصات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت "سلبية" وإنه "غير معد للآخرين"

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